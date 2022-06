Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi: le nozze e gli invitati vip del matrimonio

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati in una cerimonia intima con amici e colleghi sabato 11 giugno. Il tutto è stato documentato da alcuni scatti social dei vip presenti alla festa.

Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi: le nozze

Alberto Matano, il giornalista e conduttore dei programmi Rai, dopo la mancata approvazione del DDL Zan, ha rivelato di essere gay e profondamente innamorato del suo compagno. Così sabato 11 giugno, il giornalista ha sposato Ricccardo Mannino a Labico, poco fuori Roma, nello splendido resort di Antonello Colonna. Sul compagno di Matano si sa soltanto che ha 55 anni, sei in più del compagno, ed è un avvocato cassazionista.

Mara Venier, presente alla cerimonia con un ruolo in primo piano, in un video condiviso via social dagli invitati ha raccontato la storia degli sposi: «Mi sono seduta con loro, li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data». A portare gli anelli, oggi, sono state le nipotine di Matano e Mannino, poi un lungo abbraccio. Sulle note di Abbracciame, cantata da Andrea Sannino.

Chi erano gli invitati vip del matrimonio

La cerimonia è stata intima, all’aperto ed officiata da Mara Venier, amica di vecchia data di Matano, nello stesso giorno in cui c’era il Roma Pride nelle strade della Capitale. C’erano circa duecento gli invitati, molti dei quali volti noti della tv e dello spettacolo.

Oltre alla presenza di Andrea Sannino, anche Claudio Santamaria si è esibito cantando “Roma non fa la stupida stasera”, prima di dare spazio al dj set di Ema Stockholma e Andrea Delogu. Con Santamaria, c’era anche Francesca Barra e poi tra gli altri invitati vip ecco Raoul Bova e la sua compagna Rocio Munoz Morales, Nunzia De Girolamo, Vincenzo Spadafora, anche le conduttrici televisive Serena Bortone e Francesca Fialdini.

