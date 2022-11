Angelo Madonia, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle? Età, altezza, moglie, figlie e rapporto con Ema Stokholma

Chi è Angelo Madonia, il maestro di ballo di Ballando con le Stelle in gara con la modella e DJ Ema Stokholma?

Angelo Madonia, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle? Età, altezza e carriera

Nato il 27 luglio 1984 a Palermo, Angelo Madonia è un ballerino e coreografo italiano di 38 anni. Ha iniziato a ballare all’età di 11 anni e, in breve tempo, ha cominciato a esibirsi al Teatro Massimo di Palermo. La sua ambizione e il suo talento gli hanno consentito di competere in gare internazionale e ballare nei teatri di tutto il mondo, viaggiando tra Regno Unito, Russia e Cina.

Nel corso degli anni, è stato direttore tecnico in svariate scuole di danza come Milano Lab Studio e molte altre ancora.

Per quanto riguarda il suo debutto sul piccolo schermo, è stato per la prima volta maestro di ballo di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci, nel 2006. In occasione della terza edizione del format, infatti, ha partecipato insieme a Pamela Camassa, classificandosi in seconda posizione, subito dopo Fiona May e Raimondo Todaro. Nel 2021, ha accompagnato le ballerine per una notte Rosanna Banfi, Claudia Gerini e Sandra Milo. A un anno di distanza, poi, nel 2022, è tornato come maestro gareggiando in coppia con Ema Stokholma.

Vita privata, moglie, figlie e rapporto con Ema Stokholma

Rispetto alla sua vita privata, Angelo Madonia ha avuto relazioni importanti dalle quali sono nate le sue due figlie: Alessandra e Matilde. Il ballerino è anche stato sposato ma si è poi separato dalla moglie. Al momento, sembra essere legato sentimentalmente alla modella e conduttrice radiofonica Ema Stokholma con la quale partecipa a Ballando con le Stelle.