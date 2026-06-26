Legge elettorale, alla Camera espulso Magi di +Europa

Roma, 26 giu. (askanews) – Un fax simile in formato gigante di una scheda elettorale, con una scritta in fondo: “Il tuo voto non conta”. A mostrarlo, il segretario di +Europa Riccardo Magi durante l’esame della legge elettorale nell’aula della Camera. Ripreso dalla presidenza tra le proteste della maggioranza, Magi ha poi proseguito la sua azione mentre aveva preso la parola la ministra Elisabetta Casellati.A quel punto la vicepresidente Anna Ascani ha espulso Magi dall’aula dopo averlo richiamato all’ordine tre volte. E la seduta è stata sospesa.