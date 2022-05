Don Matteo 13, perché non va in onda giovedì 13 maggio: brutte notizie per milioni di telespettatori affezionati alla fiction di Rai 1. La programmazione prevede altro per quella serata. Ecco qual è l’evento così importante.

Don Matteo 13, perché non va in onda giovedì 13 maggio?

Don Matteo 13, giovedì 13 maggio non andrà in onda in prima serata su Rai 1. Niente paura perché ritornerà la settimana seguente. Lo stop di una settimana era già programmato perché andrà in onda live un evento musicale internazionale.

L‘Eurovision Song Contest è in programma proprio giovedì 13 maggio: la competizione musicale internazionale che mette insieme gli artisti in rappresentanza del proprio paese. L’Italia è rappresentata da chi vince il Festival di Sanremo, quindi quest’anno ad andare all’Eurovision tocca alla coppia Mahmood e Blanco.

Don Matteo 13: quante puntate

La stagione 13 di Don Matteo è composta di 20 episodi divisi in 10 prime serate. Il finale previsto il 2 giugno e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision.

Ecco il calendario completo e dove seguire le puntate