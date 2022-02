Giuramento di Sergio Mattarella, il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica: “I vaccini proteggono se stessi e gli altri”

È avvenuto oggi giovedì 3 febbraio il giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. La cerimonia è iniziata poco dopo le 15 e, come per l’elezione del Presidente della Repubblica, si svolge davanti alle Camere riunite in seduta comune, con la presenza dei delegati regionali

Durante il giuramento, Sergio Mattarella ha tenuto il suo primo discorso come Presidente della Repubblica per la seconda volta.

Il giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica

Il giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica è iniziato poco dopo le 15 di giovedì 3 febbraio davanti alla Camere riunite, con la presenza dei delegati regionali.

Prima dell’inizio del giuramento, il Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, è andato a prendere il Presidente Sergio Mattarella. La partenza dalla sua abitazione, che in questo caso è comunque già il Quirinale, è stata segnalata dai rintocchi della campana di Montecitorio.

Ad accogliere Sergio Mattarella c’erano il Presidente della Camera, Roberto Fico, e la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che poi lo hanno accompagnato in Aula.

Il Presidente dalla Camera Fico ha dichiarerà aperta la seduta e ha invitato Sergio Mattarella a prestare il giuramento a norma dell’articolo 91 della Costituzione.

“Il Presidente della Repubblica, – recita l’articolo – prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune”.

A giuramento avvenuto, hanno suonato di nuovo le campane di Montecitorio e Sergio Mattarella ha tenuto il suo primo discorso da Presidente della Repubblica per la seconda volta.

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che poi presenterà per prassi le sua dimissioni che saranno rifiutate da Sergio Mattarella, e dal Segretario Generale della Camera, si recherà all’Altare della Patria per deporre una corona al Milite ignoto, dove incontrerà anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A questo punto il Presidente Mattarella salirà a bordo della Lancia Flaminia presidenziale per recarsi, nel suo caso nuovamente, al Quirinale, dove riceverà gli onori militari nel Cortile d’onore.

Trattandosi di una rielezione, per il giuramento di Sergio Mattarella non è prevista la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere di Gran Croce e quindi il Presidente della Repubblica, introdotto dalla Casellati, terrà direttamente un secondo discorso davanti alle più alte Cariche dello Stato nel salone dei Corazzieri del Quirinale.

Il primo discorso di Sergio Mattarella da Presidente della Repubblica bis

Sergio Mattarella ha tenuto durante la giornata del giuramento ben due discorsi: il primo davanti alla Camera dei Deputati, davanti al Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali che lo hanno eletto, il secondo nel salone dei Corazzieri del Quirinale davanti alle più alte cariche dello Stato.

Nel discorso sicuramente Sergio Mattarella vorrà spiegare con chiarezza e forza per quali motivi ha deciso di accettare dopo una settimana di votazioni un secondo mandato come Presidente della Repubblica, benché ne fosse contrario. E indicare i termini di questo suo secondo mandato.

Il primo giuramento di Sergio Mattarella

Il primo giuramento di Sergio Mattarella si era tenuto esattamente 7 anni fa: il 3 febbraio del 2015. In quell’occasione il Presidente della Repubblica aveva promesso di essere “arbitro imparziale”. All’epoca Sergio Mattarella era già vedovo, dopo la morte della moglie Marisa Chiazzese, e non era accompagnato da nessuno dei figli Laura, Bernardo Giorgio e Francesco.