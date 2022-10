Le Iene Show, 18 ottobre: anticipazioni della puntata con Belen come inviata

Le Iene Show tornano in prima serata su Italia 1 martedì 18 ottobre con tanti temi da affrontare ed ospiti in studio.

Le Iene Show tornano con un’altra puntata su Italia 1 in prima serata. Diverse le tematiche affrontate così come gli ospiti che intervengono nei servizi e in studio. L’appuntamento è per martedì 18 ottobre 2022.

Le Iene Show, 18 ottobre: anticipazioni della puntata

Le Iene Show ritornano in prima serata in tv su Italia 1. Si prosegue sempre con la conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Al loro fianco ci sono sempre i due giovani comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ci sarà un ospite speciale in studio: Giulia Schiff, l’ex pilota dell’aeronautica militare di ritorno dall’Ucraina dove si era arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale.

Tra i servizi più interessanti ci sarà quello di Giulio Goria che è andato a Bari per raccontare la storia di Maria Grazia e di suo figlio Jacopo affetto da autismo non verbale. In un lungo post sui social diventato virale, la mamma del giovane ha spiegato i motivi per cui si è vista costretta a ritirare suo figlio dalla scuola e tenerlo a casa, dopo aver cambiato 17 insegnanti di sostegno. Poi, Luigi Pelazza riprende la storia di Luca e del burrascoso amore con Arelis raccontando gli sviluppi del loro rapporto.

Belen torna come inviata

La showgirl Belen toglierà i panni di conduttrice per indossare quelli da inviata. Sarà impegnata in servizio molto personale ed infatti incontrerà, infatti, i suoi fan e i suoi haters in una cornice molto affascinante: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

