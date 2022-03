Più forti del destino: anticipazioni terza puntata mercoledì 16 marzo

Più forti del destino: anticipazioni terza puntata della nuova fiction targata Mediaset. Dopo la prime due puntate, ecco che la storia si arricchisce ancora di più. La sceneggiatura si basa su una storia vera ambientata a Palermo a fine 800. La miniserie è il remake di una produzione francese realizzata nel 2019, il cui titolo è “Le Bazar de la Charité”.

Più forti del destino: anticipazioni terza puntata

La prime puntate della fiction Più forti del destino sono andate, è tempo della terza in onda mercoledì 16 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo l’incendio, la Arianna ha finto di essere tra le vittime per scappare da suo marito. Tutto sembrava andasse per il meglio e la donna era anche pronta ad organizzare una nuova vita con sua figlia Camilla e Saverio, ma non è andato tutto come sperava.

Infatti, Guglielmo scopre che è viva e vuole assolutamente ritrovarla e intanto scopre la relazione di sua moglie con un altro uomo. Nel frattempo, anche Costanza è in grosse difficoltà. Gli incontri con Libero sulla spiaggia si fanno sempre più frequenti ed insistenti, ma le sue nozze sono sempre più vicine. Lei è convinta di non amare più suo marito, ma sa benissimo che le mancate nozze porterebbero un’unica conseguenza: la bancarotta di suo padre. Infine, Rosalia continua ad essere prigioniera di Donna Elvira. Nel frattempo, però, arriva Ferdinando. E questo, purtroppo, rappresenta un gravissimo pericolo non soltanto per la giovane, ma anche per la sua carceriera.

I personaggi del cast

Canale 5 manda in onda a marzo 2022 una nuova fiction basata su una storia vera: Più forti del destino. Il cast principale prevede un tris di attrici del calibro di Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti.

Loretta Goggi è Donna Elvira, altro personaggio principale della serie tv. Nel resto del cast ci sono anche Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Sergio Rubini, Stefano Rossi Giordani, Alessia Giuliani, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta, Giovanni Anzaldo, Davide Paganini e molti altri.