Più forti del destino: anticipazioni ultima puntata del 18 marzo

Più forti del destino anticipazioni ultima puntata della nuova fiction targata Mediaset. Ecco che la storia si avvia verso la conclusione con sorprese e novità di trama. La sceneggiatura si basa su una storia vera ambientata a Palermo a fine 800. La miniserie è il remake di una produzione francese realizzata nel 2019, il cui titolo è “Le Bazar de la Charité”.

Più forti del destino anticipazioni ultima puntata

La prime puntate della fiction Più forti del destino sono andate, è tempo dell’ultimo appuntamento in onda venerdì 18 marzo in prima serata su Canale 5. Libero è stato ritenuto colpevole ed è dunque stato arrestato: non è servito l’intervento del commissario Lucchesi con il prefetto per risolvere la questione in altro modo.

Costanza è l’unica che possa risolvere la situazione e così decide di raccontare tutta la verità alla stampa. Questa sua scelta fa andare su tutte le furie Guglielmo, ma ecco in arrivo un aiuto inaspettato. Arianna, tornata a casa, è nuovamente prigioniera del marito, ma riesce egualmente a riabbracciare la figlia Camilla, alla quale promette la fuga.

Nel corso di una sfarzosa festa in casa di Donna Elvira, Rosalia fa un annuncio sorprendente ai suoi ospiti: questo provoca sia una reazione di Elvira ai danni di Giuseppe e sia sentimenti di rivalsa in Ferdinando.

I personaggi del cast

Canale 5 manda in onda a marzo 2022 una nuova fiction basata su una storia vera: Più forti del destino. Il cast principale prevede un tris di attrici del calibro di Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti.

Loretta Goggi è Donna Elvira, altro personaggio principale della serie tv. Nel resto del cast ci sono anche Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Sergio Rubini, Stefano Rossi Giordani, Alessia Giuliani, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta, Giovanni Anzaldo, Davide Paganini e molti altri.