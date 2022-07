Tim Summer Hits 2022: scaletta cantanti della terza serata e la diretta tv

Tim Summer Hits 2022 torna con il terzo appuntamento anche se cambia location: da Roma si passa a Rimini in Piazzale Fellini.

Tim Summer Hits 2022: torna il programma che sta raccogliendo consenso di pubblico con ascolti importanti. Tanti ed importanti gli artisti che saliranno sul palco per il terzo appuntamento che vede un cambio di location: da Piazza del Popolo di Roma si passa a Piazzale Fellini di Rimini.

Tim Summer Hits 2022: scaletta cantanti della terza serata

La città di Rimini ospitare la terza serata della kermesse musicale. Il palco del Tim Summer Hits 2022 è situato nel magico Piazzale Fellini. Dopo la puntata di questa sera, la settimana prossima l’appuntamento è sospeso. Si torna tra due settimane. Gran finale, poi, con «il meglio dell’anno». Di seguito ecco gli artisti che saliranno sul palco di Rimini:

Biagio Antonacci

Arisa

Malika Ayane

Blanco

Boomdabash e Annalisa

Franco 126 e Loredana Bertè

Ghali

Gianmaria

Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

J Ax

Achille Lauro

Ermal Meta

Francesca Michielin

Fabrizio Moro

Raf

Francesco Renga

Rhove

Rkomi

Sam Ryder

Shade

Luigi Strangis

La diretta tv del 14 luglio

L’evento è strutturato in 7 appuntamenti (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’). I concerti sono divisi tra Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini. L’appuntamento è ogni giovedì in prima serata per le prossime sei settimane. La conduzione è affidata a Stefano De Martino ed Andrea Delogu.Il dietro le quinte è raccontato da Saverio Raimondo che cerca di trasmettere agli spettatori a casa le emozioni delle serate.

La terza puntata di giovedì 14 luglio andrà in onda su Rai 2, ma si potrà seguire anche in radio, su Rai Radio 2 e Radio Italia. La kermesse musicale sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su Rai Play. Inoltre, sarà proposto da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9.