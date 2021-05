Il bollettino del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia oggi con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri erano 8.085 i contagiati, 201 i morti, 14.295 i guariti.

14 maggio: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi e le regioni in zona gialla e arancione

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

Coronavirus Italia oggi, il bollettino in Toscana e Veneto

Sono 529 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore su 23.293 test di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi). E’ quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto al giorno precedente si registra una diminuzione dei casi (ieri erano 651) a fronte di un numero dei test sostanzialmente uguale (erano 23.271) quindi il tasso di positività scende (era 2,80%).

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati invece individuati 453 nuovi positivi al Covid, con un’incidenza dell’1,55% su 29.189 tamponi effettuati. I soggetti attualmente positivi sono 16.735, e i ricoverati sono 1.046, di cui 916 in area non critica e 130 in terapia intensiva. Infine, l’Rt è di 0,88 e l’incidenza di 67,5 casi ogni 100.000 abitanti. “Con 17,5 punti in meno siamo in zona bianca”, commenta quindi il presidente della Regione Luca Zaia, presentando i dati. L’occupazione di terapie intensive e letti di area medica è attorno al 12%, “parametri che ci fanno ben sperare”.

14 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi nelle Marche e in Alto Adige

Sono 252 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell’ultima giornata tra le 2.519 nuove diagnosi: 65 in provincia di Pesaro Urbino, 62 in provincia di Ascoli Piceno, 53 in provincia di Macerata, 30 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ancona e 13 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.462 tamponi: 2.519 nel percorso nuove diagnosi (di cui 667 nello screening con percorso Antigenico) e 1.943 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10%)”.

I 252 positivi comprendono quindi soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (56), contatti stretti di casi positivi (79), contatti in setting lavorativo (6), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15), screening percorso sanitario (1). Per altri 50 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 667 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati infine riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è infine pari al 2%”.

In Alto Adige invece sono 76 i nuovi casi di Covid-19 su 7.173 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore nessuna persona è deceduta a seguito del coronavirus per un dato complessivo che resta di 1.168 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono infatti 56 su 747 tamponi molecolari esaminati e 20 su 6.426 test antigenici eseguiti. Su 214.608 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.773 sono risultate positive. Le persone trovate positive ai test antigenici sono poi 25.893. Infine, i pazienti ricoverati in ospedale sono 23, nei normali reparti, e 7 in terapia intensiva ai quali si aggiungono i 18 nelle strutture private convenzionate e i 6 in isolamento presso le strutture appositamente allestite per l’emergenza.

Coronavirus Italia oggi, i casi in Umbria e Basilicata

Sono quasi dimezzati invece i nuovi positivi al Covid registrati oggi in Umbria, 73 contro i 139 registrati ieri. Emerge dal sito della Regione. Segnalati infatti 132 guariti e due morti, con gli attualmente positivi ora 2.481, 61 in meno di giovedì. I tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati quindi 2.285 e i test antigenici 4.055. Il tasso di positività è poi dell’1,1 per cento sul totale (era il 2% il giorno precedente) e del 3,1 sui soli molecolari (era 4,9). Ancora un leggero calo dei ricoverati in ospedale, ora 144, due in meno, 18 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive.

In Basilicata invece sono 116 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (113 residenti), su un totale di 1.384 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. La persona deceduta risiedeva a Bernalda. I lucani guariti o negativizzati sono 132. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.142 (-20), di cui 5.017 in isolamento domiciliare. Sono 19.148 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 541 quelle decedute.

14 maggio 2021, il bollettino sul coronavirus in Abruzzo

Sono complessivamente 7303 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 144 nuovi casi (di eta’ compresa tra 9 mesi e 87 anni). (il totale risulta inferiore, in quanto e’ stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 26, di cui 8 in provincia dell’Aquila

5 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2452 (si tratta di un 85enne della provincia di Teramo e di una 87enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63692 dimessi/guariti (+265 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6886 (-124 rispetto a ieri).

Le regioni in zona gialla da lunedì 17 maggio

Da lunedì prossimo poi tutta l’Italia dovrebbe tornare in zona gialla. Rimane in bilico solo la Valle D’Aosta, che ha numeri da giallo ma potrebbe rimanere in zona arancione ancora una settimana. La decisone finale spetterà comunque all’Istituto superiore di Sanità, dopo un confronto con i rappresentanti della Regione. Intanto il presidente della Valle D’Aosta, Erik Lavevaz, ha inviato una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo l’inserimento della regione in zona gialla.

Alla base della richiesta infatti ci sono “l’indice Rt della Valle d’Aosta, che è sotto la soglia dell’1 da oltre un mese, l’incidenza dei nuovi casi positivi, che è intorno a 150 su 100.000 abitanti e gli indici ospedalieri che sono molto buoni”. Oggi intanto il ministro Speranza, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’emergenza Covid, firmerà le ordinanze per i cambiamenti di colore delle regioni, che entreranno in vigore a partire da lunedì prossimo 17 maggio.

L’indice di contagio Rt nazionale oggi nelle regioni

Torna intanto a calare leggermente, dopo tre settimane di aumento, l’indice Rt in Italia. Nell’ultima settimana di monitoraggio infatti si attesta a 0,86, contro lo 0,89 della scorsa settimana. È quanto emerge dalla riunione della cabina di regia ministero-Iss-Regioni per la valutazione dei dati. Anche l’incidenza risulta in calo, tornata sotto quota 100 casi per centomila abitanti per la prima volta dallo scorso ottobre.

Rt delle singole regioni, con l’intervallo di confidenza (il dato minimo è quello utilizzato per il cambio di colori se superiore a 1). Abruzzo 0.95 (0.88-1-03), Basilicata 0.97 (0.82-1.15), Calabria 0.94 (0.82-1-03), Campania 0.82 (0.8-0.84), Emilia Romagna 0.93 (0.89-0.96), FVG 0.72 (0.67-0.77), Lazio 0.88 (0.85-0.91), Liguria 0.85 (0.8-0.9), Lombardia 0.86 (0.84-0.88), Marche 0.95 (0.85-1.05), Molise 1.08 (0.68-1.56), Piemonte 0.93 (0.89-0.96), Provincia Bolzano 0.9 (0.7-0.9), Provincia Trento 0.92 (0.82-1.04), Puglia 0.92 (0.88-0.95), Sardegna 0.7 (0.65-0.75), Sicilia 0.83 (0.8-0.86), Toscana 0.89 (0.86-0.92), Umbria 1.03 (0.94-1.12), Val d’Aosta 0.98 (0.87-1.1), Veneto 0.88 (0.85-0.92).

I dati sul coronavirus di ieri, 13 maggio 2021: il bollettino in Pdf

Ieri invece erano 8.085 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.852 del giorno prima: si confermava il calo piuttosto robusto su base settimanale, considerando che giovedì scorso i contagi erano stati 11.800. I tamponi erano quindi 287.026 19mila in meno di ieri, tanto che il tasso di positività cresceva leggermente dal 2,6% al 2,8%. I decessi erano poi 201 (ieri 262), per un totale di 123.745 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Il bollettino sul coronavirus di ieri 13 maggio 2021 in pdf

Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive erano 99 in meno (ieri -64) con 81 ingressi del giorno (il dato più basso da due mesi) ed erano 1.893 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calavano di 672 unità (ieri -657), ed erano 13.608. Infine, la regione con più casi era la Lombardia (+1.396), seguita da Campania (+1.110), Piemonte (+706), Lazio (+654), Toscana (+651) e Emilia Romagna (+618).

