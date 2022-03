Aisha Maryam Samb: chi è l’allieva di Amici e quali sono i suoi profili social

Chi è Aisha Maryam Samb, l’allieva italo-senegalese che parteciperà al Serale di Amici 2022 nella categoria canto.

Aisha Maryam Samb: chi è l’allieva di Amici?

Aisha Maryam Samb è nata a Napoli nel 2004 e ha 18 anni. La ragazza ha origini senegalesi ma vive a Caserta con la sua famiglia, composta dai genitori e due fratelli più piccoli. La 18enne, infatti, ha una sorellina di 9 anni e un fratellino di 2 anni.

Al momento, Aisha frequenta la sezione musicale del Liceo Garofani di Caserta. Il 27 novembre 2021, è entrata a far parte degli allievi dell’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi, facendosi ben presto notare dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini. Nel coro del suo percorso al talent show Mediaset, si è fatta poi apprezzare anche da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il suo talento e il suo entusiasmo, combinati alla voglia di mettersi costantemente in gioco e affrontare nuove sfide per realizzare il suo sogno di affermarsi nel mondo della musica, hanno conquistato non solo gli insegnanti di Amici ma anche il pubblico di telespettatori.

Nel corso della sua partecipazione ad Amici, sono già stati pubblicati due suoi inediti. Il primo Bad Vibes è stato distribuito a dicembre 2021: è stato scritto dalla stessa Aisha insieme a Eugenio Maimone ed è stato prodotto da Itaca. Il secondo brano Buenos Dias, distribuito a febbraio 2022, è stato scritto sempre da Aisha in collaborazione con Enrico Crocco e prodotto ancora da Itaca.

Qualificazione al serale e quali sono i suoi profili social

A febbraio 2022, Aisha Maryam Samb si è qualificata per accedere al Serale di Amici in onda a partire da 19 marzo.

Gli allievi sono stati suddivisi in tre squadre che fanno capo agli insegnanti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Anna Pettinelli e Veronica Peparini; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Per quanto riguarda Aisha, la cantante fa parte della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

L’allieva qualificata al Serale di Amici è particolarmente attiva sui social e, sul suo account Instagram, vanta un seguito di oltre 45 mila followers. Sulla piattaforma, inoltre, documenta la sua esperienza al talent show Mediaset.