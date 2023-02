Sanremo 2023, terza serata: scaletta e ordine d’uscita dei cantanti, ospiti e orari

Sanremo 2023, terza serata in onda giovedì 9 febbraio. Tutto pronto per rivedere i 28 big esibirsi sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2023, terza serata: il Festival ha debuttato ufficialmente martedì 7 febbraio ed è pronto a tornare con un’altra serata dedicata alla kermesse musicale giovedì 9 febbraio: qual sarà la scaletta? Tutti i dettagli sull’ordine delle esibizioni e sugli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, la scaletta della terza serata: ospiti e orari

Alle ore 20:40 circa di giovedì 9 febbraio, andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo. A condure l’attesissimo evento ci saranno sempre Amadeus (al suo quarto anno di conduzione) e Gianni Morandi. I conduttori, in occasione della terza serata, saranno affiancati da Paola Egonu.

Tra gli ospiti ci saranno i Maneskin, reduci dalla delusione dei Grammy, ma anche da una cavalcata trionfale oltre oceano partita proprio dall’Ariston. Sul palco un altro pezzo della storia della musica, Peppino Di Capri: recordman del festival con 15 presenze sul palco, celebrerà la sua carriera conquistata anche all’estero soprattutto grazie alle due vittorie, nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più.

Inoltre, Massimo Ranieri torna sul palco di Sanremo. Con Rocio Munoz Morales presenterà il nuovo varietà di Rai1 ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Sul palco anche Sangiovanni che canterà con Morandi il successo senza tempo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Sul Suzuki Stage in piazza Colombo ci sarà Annalisa, sul palco sul mare della Costa Smeralda Guè.

La scaletta dei cantanti

Ecco l’ordine di uscita dei 28 Big in gara stasera: Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, LDA, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, gIANMARIA, Modà, Will. Nella terza serata del festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio, tornano sul palco tutti e 28 gli artisti in gara: a valutarli, questa volta, la giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il televoto, con un peso al 50%. Sarà poi stilata una media tra questa votazione e quella precedente della sala stampa e verrà definita una nuova classifica complessiva.