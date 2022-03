Chi ha vinto Lol 2 e quando escono le ultime puntate?

Chi ha vinto Lol 2: in attesa di essere caricate anche le ultime due puntate della seconda stagione, ecco il nome del vincitore dello show-comico targato Amazon.

Chi ha vinto Lol 2

La seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori ha messo insieme davvero un cast ben assortito. Nel finale sono rimasti due personaggi con carriere e profili differenti, quindi lo scontro è stato ancora più difficile ma divertente. I due ultimi concorrenti rimasti sono stati Virginia Raffaele e Maccio Capatonda con quest’ultimo uscito vittorio dalle 6 ore. L’attore e comico non solo ha sopportato le sei ore con una sola ammonizione, ma nei tempi supplementari al fianco della Raffaele ha dovuto resistere a due numeri di altri concorrenti: Forest e Corrado Guzzanti.

Maccio Capatonda ha deciso poi di devolvere il premio di 100000 euro al WWF perché, come ha commentato il comico, “compie un lavoro prezioso per il nostro pianeta”.

Quando escono le ultime puntate?

Le ultime due puntate della seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori saranno caricate sulla piattaforma da Amazon alla mezzanotte di giovedì 3 marzo.

A distanza di una settimana Amazon ha deciso di completare la seconda stagione e con molto probabilità proiettarsi già verso le terza edizione, visti i successi delle prime due.

LOL 2, Chi ride è fuori: cast e partecipanti

Per quanto riguarda i concorrenti di LOL 2 – Chi ride è fuori, ecco chi sono stati i dieci comici in gara: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Tess Masazza, Mago Forest, Maria di Biase, Max Angioni, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli.

I conduttori della seconda edizione del comedy show sono stati Fedez (già conduttore della prima edizione) e il comico Frank Matano che, dopo essere stato concorrente di LOL 1, è tornato in qualità di co-conduttore, prendendo il posto di Mara Maionchi.