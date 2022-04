Anticipazioni La Pupa e il Secchione: novità importanti nella puntata che va in da martedì 5 aprile su Italia 1 alle ore 21.30. Tra volti nuovi e ritorni a sorpresa.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione: cosa succede nella puntata del 5 aprile

Nella puntata di martedì 5 aprile, sono previste delle sorprese: Alex Belli sarà ospite nelle vesti di “Pupo per una sera”. Il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara. Torna anche Flavia Vento che spiegherà il suo improvviso abbandono dello show.

Dopo i problemi di salute e il ricovero in ospedale, Paola Caruso potrà finalmente entrare in gara come pupa e conoscere il secchione con cui farà coppia. L’eliminata della scorsa settimana Vera Miales ha chiesto al programma di dare una seconda possibilità al suo secchione Nicolò Scalfi e di tenerlo in gara.

Inoltre, da capire come si svilupperà la sempre più intesa tra tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio.

Cast, partecipanti e giuria dal reality Mediaset

Per quanto riguarda la giuria de La pupa e il secchione 2022, i primi due giudici rivelati da Barbara d’Urso sono stati Antonella Elia e Federico Fashion Style. La terza giudice è stata svelata nella serata di lunedì 14 marzo, durante la puntata del GF Vip. Per il ruolo, infatti, è stata scelta l’ex gieffina Soleil Sorge.

Tra i concorrenti VIP, in gara come pupe figurano Flavia Vento, Mila Suarez, Asia Valente, Vera Miales, Paola Caruso, Marialaura De Vitis, Emy Buono, Laura Comaschi e Nicole Di Mario. Come pupi, invece, sono in gara Francesco Chiofalo, Denis Dosio e Alessio Tripi.

Tra i secchioni, invece, ci sono il papirologo Aristide Malnati, l’ex campione di Caduta LiberaNicolò Scalfi, Gianmarco Onestini, Alessandro De Meo, Orlando Puoti e Mirko Gancitano. Le secchione, infine, sono Valentina Matteucci, Ilaria Bruni e Annaclara Hellwig.

La finale del programma è prevista, salvo modifiche o variazioni nei palinsesti, nella serata del 3 maggio 2022.