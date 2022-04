Alex Belli a La Pupa e il Secchione: ospite dello show di Barbara D’Urso

Alex Belli a La Pupa e il Secchione: una novità attesissima nello show-reality condotto da Barbara D’Urso e in onda su Italia 1 martedì 5 aprile in prima serata.

Alex Belli a La Pupa e il Secchione: ospite dello show

Nella puntata di martedì 5 aprile, sono previste delle sorprese: Alex Belli sarà ospite nelle vesti di “Pupo per una sera”. Il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara.

Dunque, affiancherà i tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Non solo a quanto pare, come ha anticipato la stessa conduttrice Barbara D’Urso: “Domani sera entrerà Alex Belli e io gli darò un compito: dovrà far fare pace tra la sua ex Mila Suarez e il suo miglior amico Mirko Gancitano. Loro due continuano a litigare nella villa. Entrerà con questa missione”.

Cast, partecipanti e giuria dal reality Mediaset

Per quanto riguarda la giuria de La pupa e il secchione 2022, i primi due giudici rivelati da Barbara d’Urso sono stati Antonella Elia e Federico Fashion Style. La terza giudice è stata svelata nella serata di lunedì 14 marzo, durante la puntata del GF Vip. Per il ruolo, infatti, è stata scelta l’ex gieffina Soleil Sorge.

Tra i concorrenti VIP, in gara come pupe figurano Flavia Vento, Mila Suarez, Asia Valente, Vera Miales, Paola Caruso, Marialaura De Vitis, Emy Buono, Laura Comaschi e Nicole Di Mario. Come pupi, invece, sono in gara Francesco Chiofalo, Denis Dosio e Alessio Tripi.

Tra i secchioni, invece, ci sono il papirologo Aristide Malnati, l’ex campione di Caduta LiberaNicolò Scalfi, Gianmarco Onestini, Alessandro De Meo, Orlando Puoti e Mirko Gancitano. Le secchione, infine, sono Valentina Matteucci, Ilaria Bruni e Annaclara Hellwig. La finale del programma è prevista, salvo modifiche o variazioni nei palinsesti, nella serata del 3 maggio 2022.

