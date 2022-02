Sanremo 2022 il vincitore e la classifica del brani più votati del Festival

Sono sempre stati i favoriti in tutte le puntate del Festival di Sanremo, e si confermano i più votati del pubblico e i più ascoltati sulle varia piattaforme. A sancire la (possibile) vittoria di Mahmood e Blanco anche i bookmakers che hanno evidenziato come stiano aumentando le quote della vittoria del brano Brividi, proposto sul palco dell’Ariston dai due artisti.

Sanremo 2022, vincitori Mahmood e Blanco

Già la classifica della prima serata del Festival li aveva dati fra i favoriti, ma a sancire la vittoria di Mahmood e Blanco con la loro Brividi da subito sono stati anche i social network. Durante questi giorni di gara infatti si sono succeduti commenti e pronostici sui vincitori della 72° edizione del Festival di Sanremo. I due artisti hanno da subito convinto il pubblico e la giuria con la loro esibizione carica di emozione e con le loro voci.

Sanremo 2022 pronostici dei vincitori Elisa e La rappresentante di lista

Sebbene siano rimasti nelle prime posizioni durante tutte le quattro puntate del Festival, Mahmood e Blanco non sono gli unici favoriti di questa edizione. Grande attesa dunque per il vincitore che verrà consacrato durante la quinta e ultima serata del Festival. Fra i nomi che ribalzano sui social e in radio sicuramente Elisa con la sua “O forse sei tu“. La cantante è stata da subito favorita anche grazia alla sua precedente vittoria, risalente al 2001, quando si aggiudicò il primo posto con “Luce” (Tramonti a nord ovest).

Partita un po’ in sordina ma capace di conquistare il cuore dei giurati nonché moltissimi passaggi in radio la orecchiabile “Ciao Ciao” de La rappresentante di lista. Confermando così il successo ottenuto lo scorso anno proprio sul palco dell’Ariston, il simpatico duo è ora fra i favoriti almeno per i terzo posto della classifica.

Chi sarà il vincitore della finalissima del Festival di Saremo 2022? La gara è ancora aperta!